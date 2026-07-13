Минувшей ночью Украина атаковала беспилотниками Москву, область и другие регионы России.

Жители Ставропольского края сообщили о взрывах и пожаре. Вследствие атаки поражена и горит нефтебаза в хуторе Вязники.

«В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. Работают пожарные расчеты, другие экстреные службы», — заявил губернатор региона Владимиров Владимир Владимирович.

Кроме того, приблизительно с 22 часов Москву и Московскую область атаковали дроны. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что были сбиты и подавлены около 80 беспилотников.

Паблики сообщают об атаке на Солнечногорск, судя по кадрам, есть погибшие.