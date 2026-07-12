В будущем число национальных сборных, участвующих в чемпионате мира по футболу, может быть увеличено до 64.

Об этом президент ФИФА Джанни Инфантино заявил порталу Blue Sport.

Президент ФИФА сообщил, что будет рассмотрен вопрос дальнейшего расширения формата турнира. Он напомнил, что на чемпионате мира 2026 года число участников впервые было увеличено с 32 до 48.

По словам Инфантино, мечта сыграть на чемпионате мира не должна быть доступна лишь отдельным странам — все национальные сборные мира должны иметь возможность стремиться к этому. Глава ФИФА подчеркнул, что формат с участием 64 команд будет обсуждаться, однако окончательное решение пока не принято.