Участники IV Шушинского Глобального медиафорума прибыли в международный аэропорт Физули.

13-14 июля в Шуше состоится глобальный медиафорум, посвященныйо теме «Миссия медиа в продвижении мира: Восстановление истины и воссоздание доверия».Около 160 представителей медиа, экспертов и официальных лиц из 54 стран мира, в том числе представители около 10 международных организаций и компаний примут участие в форуме. На мероприятии также будут представлены около 30 международных информационных агентств и более 60 ведущих медиа-структур.

В рамках форума будут организованы панельные дискуссии, встречи один на один и интерактивные сессии по таким актуальным темам, как роль медиа в строительстве мира, трансграничный медиа-диалог и восстановление общественного доверия, международное сотрудничество в борьбе с дезинформацией, создание безопасной информационной среды на цифровых платформах, медиа-этика и ответственная журналистика в эпоху искусственного интеллекта.