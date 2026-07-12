Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается теплая погода, без осадков, умеренный северо-западный ветер. Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 30-35° тепла. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана также ожидается погода преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, гроза, град, ночью и утром ожидается туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 14-18° тепла, днем 23-28°, местами 32-35° тепла.