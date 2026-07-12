Пропагандистская шумиха вокруг армянских военных преступников, фигурантов азербайджанского «нюрнбергского процесса», как отечественная пресса метко охарактеризовала судебный процесс над ними, получила новое развитие.

Впрочем, сторонники осужденных в Баку лидеров карабахской хунты по тяжким статьям Уголовного кодекса Азербайджана и ранее не прекращали своей активности. «Мышиная возня» вокруг их дел периодически затихала и вновь приобретала заметность, сопровождаясь новыми заявлениями и обращениями в различные международные структуры.

На этот раз с очередной бессмысленной инициативой выступила так называемый представитель интересов армянских военных преступников в ЕСПЧ Сирануш Саакян.

По ее словам, дело Рубена Варданяна в ближайшее время будет представлено в Европейский суд по правам человека.

«Мы так решили, в том числе потому, что не рассматриваем апелляционную инстанцию как эффективный механизм, а господин Варданян публично заявил, что не намерен подавать апелляционную жалобу», – заявила Саакян.

Сразу отметим, что отказ Варданяна подавать апелляционную жалобу не является осознанием тяжести совершенных им преступлений, приговор по которым не подлежит смягчению не только в азербайджанских судах, но и судах любого цивилизованного государства. Все намного проще: сей персонаж, который своими преступными деяниями успел наследить не только в Азербайджане, но и в Украине и даже на Западе, своим отказом пытается создать вокруг себя ореол мученика. Мол, смотрите, я страдаю за правду. Ну, что-то похожее на жалкую пародию между Мартином Лютером Кингом и Нельсоном Манделой.

И подобный фарс вдохновляет его сторонников, как в Армении, так и Европе, США и даже России, на новые «подвиги» ради спасения отнюдь не рядового преступника Варданяна. Они не оставляют тщетных попыток и не отказываются от несбыточных надежд добиться освобождения Рубена Варданяна.

Тут необходима небольшая ремарка. Вы заметили, что различные организации, европейские структуры, депутаты Европарламента, отдельные американские конгрессмены поднимают свой голос именно в защиту Рубена Варданяна, а другие его подельники проходят в качестве «бесплатного приложения»?

И это вовсе не потому, что он личность мирового масштаба, хотя и кучка проплаченных политиканов выдвигала его на Нобелевскую премию, и премию имени Вацлава Гавела. Нет, просто нажитое им преступным путем состояние не входит ни в какое сравнение с «кубышкой» остальных военных преступников. А, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку.

Но вернемся к стараниям Саакян и других почитателей криминального таланта Варданяна, намеревающихся перевести «нюрнбергский процесс» на «европейские правовые рельсы».

В связи с этим возникает вопрос: на что надеется Саакян и Ко, радостно объявляя о том, что дело Варданяна будет передано в ЕСПЧ? На то, что Баку бросится исполнять решение ЕСПЧ? А ведь нет никакого сомнения, что «демократическая» Европа обязательно примет решение в пользу «невинно осужденного». Даже думается, что вердикт ЕСПЧ будет вынесен максимально в кратчайшие сроки, хотя сама процедура в данной структуре занимает годы. Но деньги решают все, во всяком случае, для европейских коррумпированных элементов.

И это не голословные слова, а вывод, который сделан из предвзятого и, порой, враждебного отношения европейских организаций к Азербайджану. Да, формально Азербайджан, являясь участником Совета Европы, связан обязательствами, вытекающими из международных договоров. Однако здесь есть один немаловажный нюанс. Отношения между Баку и рядом европейских структур в последние годы остаются непростыми, причем, исключительно по вине «цивилизованных» европейцев.

В Азербайджане неоднократно заявляли о политизированности отдельных решений и заявлений европейских институтов, связанных с азербайджанской тематикой. И после того, как многие европейские структуры были засвечены в коррумпированных скандалах, отдельные евродепутаты все еще состоят на услужении небезызвестного Луиса Окампо, а наша страна неоднократно сталкивалась с многочисленными противоречащими международному праву антиазербайджанскими резолюциями, считать, что политическая ангажированность обошла стороной ЕСПЧ, было бы верхом наивности.

Достаточно привести недавний пример, когда ЕСПЧ вынес вердикт по делу майора ВС Армении Айка Торояна, погибшего во время апрельских боев 2016 года. Напомним, что данный текст изобиловал такими выражениями, как «линия соприкосновения между Азербайджаном и НКР», «армии», «органов власти», «генерального прокурора» и «омбудсмена» бывшего сепаратистского режима и так далее.

Одного этого примера достаточно, чтобы убедиться в том, что вердикт ЕСПЧ основан не на правовом аспекте, а политически мотивирован. А потому, повторимся, решение ЕСПЧ по делу Варданяна можно спрогнозировать уже сегодня.