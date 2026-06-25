Вот уже несколько дней армянские СМИ с нескрываемым восторгом обсуждают решение Европейского суда по правам человека по делу майора ВС Армении Айка Торояна, погибшего во время апрельских боев 2016 года. В информационном пространстве царит атмосфера почти праздничного ликования. Журналисты наперебой восхваляют вердикт «самого гуманного суда в мире», эксперты строят далеко идущие прогнозы о международных последствиях для Азербайджана, а наиболее впечатлительные комментаторы уже рисуют картины его едва ли не полной изоляции от «цивилизованного мира». Одним словом, армянский «джентльменский набор» фантазий, которые с умным видом выдаются за объективный и глубокий анализ.

И все бы хорошо в «армянском зазеркалье», но вот в чем проблема. Это для армян, которые с радостью согласны играть роль жертвы мирового масштаба, решение ЕСПЧ – истина в последней инстанции. Но реальность совсем иная. Надеяться на беспристрастность европейского правосудия — это все равно, что рассчитывать увидеть снег посреди Сахары. Разница лишь в том, что снег в пустыне хотя бы иногда, но выпадает. А вот примеры последовательной и справедливой позиции европейских структур в вопросах армяно-азербайджанского противостояния приходится искать под микроскопом.

Итак, ЕСПЧ постановил, что в отношении Торояна якобы были совершены пытки, осквернение тела и обезглавливание. У европейцев с подачи армянских истцов воображение разыгралось не на шутку. Согласитесь, что картина получилась настолько мрачной, что больше напоминает сценарий второсортного голливудского фильма ужасов, чем судебное решение, основанное на бесспорных доказательствах. Тем не менее именно на такой версии событий был построен вердикт, согласно которому Азербайджан обязан выплатить родственникам погибшего 90 тысяч евро.

Но вот что интересно. Когда речь заходит о громких и «липовых» обвинениях в адрес Азербайджана, то европейцы включают «турбо-режим» исполнения желаний. Но если азербайджанской стороной предъявляются справедливые претензии, европейская судебная машина внезапно теряет скорость и переходит в режим бесконечного ожидания. Годами откладываются вопросы, связанные с последствиями многолетней армянской агрессии, разрушением городов и сел на ранее оккупированных территориях, уничтожением исторического и культурного наследия, а также проблемой минных полей.

Последняя тема особенно показательна. Даже после передачи карт минных полей выяснилось, что значительная часть информации либо неполная, либо недостоверная. В результате продолжают гибнуть и получать тяжелые ранения мирные жители Азербайджана. Но подобные факты почему-то не вызывают у европейских институтов столь же эмоциональной реакции и столь же впечатляющей оперативности.

Причины такого избирательного подхода давно перестали быть секретом. Европейские чиновники, независимо от того, появляются они на публике в дорогих костюмах или облачаются в судейские мантии, нередко демонстрируют удивительную лояльность армянским желаниям. Когда в дело вступают хорошо организованные группы давления, разговоры о принципах и объективности почему-то быстро отходят на второй план. История последних месяцев дала для таких выводов более чем достаточно поводов.

Достаточно вспомнить громкие скандалы вокруг отдельных европейских политиков и функционеров, чьи имена не раз всплывали в контексте продвижения армянских интересов, и о которых Minval писал неоднократно. Ева Кайли, Луис Окампо и другие фигуры подобного рода уже давно стали символами того, как громкие заявления о правах человека могут соседствовать с весьма своеобразным пониманием беспристрастности.

И потому неудивительно, что реакция официального Баку на решение ЕСПЧ последовала незамедлительно. Глава бакинского офиса Совета Европы Петр Зих был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана, где ему был выражен решительный протест в связи с вердиктом суда. Азербайджанская сторона подчеркнула, что считает данное решение несправедливым, предвзятым и противоречащим нормам международного права.

Особое возмущение вызвала использованная в документе терминология. Речь идет не просто о спорных формулировках, а о словах, которые фактически противоречат международно признанному суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Появление в тексте таких выражений, как «линия соприкосновения между Азербайджаном и НКР», а также упоминания «армии», «органов власти», «генерального прокурора» и «омбудсмена» бывшего сепаратистского режима выглядят как минимум странно. Или, может, судьи ЕСПЧ не в курсе, что подобные формулировки не используются даже в самой Армении?

Возникает закономерный вопрос: если международное сообщество десятилетиями утверждало, что не признает этот режим, то почему в судебном решении используются формулировки, создающие впечатление его политической субъектности? Но и это не все. Доказательная база, на основании которой был вынесен вердикт, хромает. Причем на обе ноги.

Как отметил уполномоченный представитель Азербайджана при ЕСПЧ Чингиз Аскеров, решение фактически основано на предположениях и аргументах, отражающих исключительно армянскую версию событий. При этом убедительных доказательств самого факта обезглавливания представлено не было. Для суда, который претендует на роль одного из главных международных арбитров в вопросах прав человека, такой подход выглядит по меньшей мере сомнительным. Сомнительным, но, учитывая «темный шлейф» европейских менторов, не удивительным.

Впрочем, сама история с обвинениями в обезглавливании и издевательствах выглядит особенно показательно на фоне того, как подобные сюжеты воспринимаются в армянском общественном пространстве. Если уж говорить о культе жестокости и символах, связанных с отрубленными головами, то не к лицу нашим соседям изображать абсолютную невинность. Достаточно вспомнить памятник Согомону Тейлеряну в Армении, где в композиции присутствует образ поверженного Талаат-паши. Можно бесконечно спорить об исторических трактовках, но сам факт того, что подобные образы становятся частью идеологии, где террористам отводится исключительная роль, говорит о многом. Поэтому попытки представить армянскую сторону исключительно в роли морального судьи выглядят не слишком убедительно.

Как бы то ни было, армянская сторона вправе праздновать очередную политическую победу и выдавать ее за торжество справедливости. Но за годы общения с европейскими структурами Азербайджан успел выработать своеобразный иммунитет к подобным проявлениям «избирательной принципиальности». Поэтому нынешний вердикт в Баку не воспринимают как нечто исключительное. Скорее как очередную серию давно знакомого спектакля, где роли давно распределены, реплики выучены наизусть, а финал известен еще до поднятия занавеса. Но, к сожалению, европейских лжедемократов зрителей, которые продолжают верить в этот театр абсурда, с каждым годом становится все меньше. А ЕСПЧ уже впору поменять свое название: Европейский суд по правам армян (ЕСПА). Во всяком случае, это будет правдой, которой так не хватает европейским «двуликим Янусам».