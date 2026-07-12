В Гаджигабуле в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадал 21 человек. ДТП произошло на участке автодороги Баку–Газах, проходящем через село Муган Гаджигабульского района.

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Загатала–Баку, перевернулся. В результате аварии 21 человек получил травмы различной степени тяжести. Семеро пострадавших были доставлены в Гаджигабульскую центральную районную больницу, еще 14 человек — в Центральную городскую больницу Ширвана.

По данному факту проводится расследование.