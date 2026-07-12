Бывший эмир Государства Катар шейх Хамад бин Халифа Аль Тани, руководивший страной на протяжении 18 лет, скончался в возрасте 74 лет. Об этом говорится в заявлении канцелярии эмира, опубликованном в социальной сети X.

В официальном сообщении отмечается, что Хамад бин Халифа Аль Тани скончался в воскресенье утром. В канцелярии его смерть назвали большой утратой для страны.

Отметим, что Хамад бин Халифа Аль Тани считается основателем современного Катара. Даже после передачи власти своему сыну он продолжал пользоваться большим влиянием и уважением в стране.