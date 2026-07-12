Многие участники саммита НАТО, который прошел в Анкаре 7-8 июля, проявили интерес к диалогу с Россией.

Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, размещенном в Facebook.

«Для меня принципиально важным стало то, что многие страны НАТО проявили интерес к [необходимости] вести диалог с Россией, что я приветствую и длительное время поддерживаю», — сказал премьер.

«Мы [выступаем] за сотрудничество, за диалог. Мы против войны», — добавил глава правительства.

Он напомнил, что Словакия не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО в размере €70 млрд для Украины.