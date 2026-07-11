Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях кадрами встречи с жителями сел Гузейхырман и Гюнейхырман Ходжавендского района.
«Желаю вам крепкого здоровья, чтобы вы жили счастливо. Пусть отныне вас обходят беды и несчастья, воспитывайте детей достойно, в духе патриотизма. Пусть они растут с любовью к азербайджанскому народу и государству. И если потребуется — хотя я верю, что этого больше не потребуется, — каждый должен знать, что «Железный кулак» на месте и впредь останется на месте», — написал Ильхам Алиев.
Sizə cansağlığı arzulayıram ki, xoşbəxt yaşayasınız. Dərd-bəla olmasın bundan sonra, uşaqları yaxşı böyüdəsiniz, vətənpərvərlik ruhunda. Azərbaycan xalqına, dövlətinə ürəklərində sevgi ilə böyüsünlər. Lazım olanda, — inanıram ki, daha lazım olmayacaq, — amma lazım olanda hamı… pic.twitter.com/xkpwExoGKj
— İlham Əliyev (@azpresident) July 11, 2026