Нефтеперекачивающая станция нефтепровода Баку–Батуми, построенная в 1904 году в селе Каррар Кюрдамирского района, может быть включена в список историко-культурных памятников.

Об этом сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия, передает АПА.

В ведомстве отметили, что в настоящее время объект не входит в государственный реестр охраняемых историко-культурных памятников. Однако станция уже поставлена на учет с учетом ее исторической и архитектурной ценности.

Вопрос о включении здания в официальный список памятников будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний Экспертного совета по определению недвижимых объектов культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана.