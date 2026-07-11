Новые требования к перевозке распространяются только на животных, ввозимых в Азербайджан. Внутренних перевозок они не касаются. Об этом заявил начальник отдела здоровья животных и биологической безопасности Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA), главный государственный ветеринарный инспектор Галиб Абдулалиев.

По его словам, внутри страны перевозка животных также должна осуществляться транспортом, соответствующим их физиологическим потребностям. Однако это не приведет к росту цен или дефициту продукции.

Абдулалиев отметил, что Азербайджан усилил ветеринарный контроль на границе для предотвращения заноса опасных заболеваний из-за рубежа. В настоящее время специальный ветеринарный контрольный пункт действует на погранично-таможенном переходе «Красный мост» на границе с Грузией. В дальнейшем такую практику планируется расширить, передает АПА.

На пункте животных осматривают ветеринары. При необходимости проводятся лабораторные исследования. Больные животные не допускаются в страну. В некоторых случаях партии животных уже возвращались в страну происхождения из-за выявленных заболеваний.

Агентство также предлагает перевозить импортируемых животных только специализированным транспортом, соответствующим международным стандартам. По данным агентства, большинство животных уже доставляются таким образом, однако часть перевозок по-прежнему осуществляется на переоборудованном транспорте.

Чтобы дать предпринимателям время подготовиться, до конца 2026 года будет действовать переходный период.

С 1 января 2027 года ввоз животных в Азербайджан будет разрешен только на специализированных транспортных средствах, соответствующих требованиям Всемирной организации здоровья животных.

До этой даты допускается перевозка животных в переоборудованном транспорте в один ярус. При этом максимальная загрузка составит до 60 голов крупного рогатого скота или до 150 голов мелкого рогатого скота.