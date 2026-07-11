Обнародован прогноз погоды на 12 июля. Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днём временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20–25° тепла, днём — 30–34° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью будет 70–80%, днём — 50–55%.

В районах Азербайджана в большинстве районов преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, гроза и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Восточный ветер местами временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20–25° тепла, днём — 33–38° тепла, в горах ночью — 13–18° тепла, днём — 23–28°, местами — до 32° тепла.