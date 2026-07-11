При крушении легкомоторного самолета Cessna 402 авиакомпании Flamingo Air на Багамских островах погибли 10 человек.

Об этом сообщает гаитянское радио Tele Patriarche.

Трагедия произошла в районе Норт-Андрос крупнейшего острова архипелага. В результате авиакатастрофы девять находившихся на борту человек погибли на месте, еще одного с критическими ранениями доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Воздушное судно Cessna 402 (регистрационный номер C6-FLX) выполняло внутренний рейс между столицей Нассау (Международный аэропорт Линден Пиндлинг) и аэропортом Сан-Андрос.

Минавиации Багам на время расследования запретило авиакомпании осуществлять перевозки.