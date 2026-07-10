Группа членов Сената Конгресса США заявила о достижении договоренности с Белым домом относительно принятия законопроекта об ужесточении санкций в отношении России.

Письменное заявление на этот счет распространили сенаторы Джинн Шахин, Ричард Блюменталь, Роджер Уикер и Линдси Грэм, представляющие как правящую Республиканскую партию США, так и оппозиционную Демократическую.

Сенаторы утверждают, что «достигли соглашения с администрацией Трампа насчет продвижения обновленного законопроекта о санкциях в отношении России». Они подчеркнули, что рассчитывают «очень скоро представить этот законопроект».

Законопроект, который имеется в виду, представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали Грэм и Блюменталь. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.