Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку с поста главы государства после назначения даты парламентских выборов.

«Потихоньку выношу вещи. В должности президента республики я должен назначить парламентские выборы, затем пройдет несколько дней, и я подам в отставку», — отметил сербский лидер в эфире телеканала Pink.

27 июня Вучич сообщил, что уйдет в отставку с поста главы государства «через несколько недель», и пообещал помочь правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) победить на предстоящих парламентских выборах со списком под названием «Объединенная Сербия». Позднее председатель СПП Милош Вучевич сообщил, что в политической силе ожидают, что Вучич возглавит партийный список и будет ее кандидатом на пост премьер-министра страны.