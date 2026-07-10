Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что турецкое руководство уделяет пристальное внимание перспективам мирного урегулирования в Украине и ведет безостановочную работу в этом направлении.

«Мы неустанно работаем над этим вопросом. Это одна из тех тем, которые мы никогда не упускаем из виду, и она нас очень волнует и напрямую затрагивает. Безопасность Черного моря, безопасность судоходства — это не только вопрос национальной и физической безопасности, непосредственно страдает торговля. Участились нападения на торговые суда», — сказал он в эфире телеканала TRT.

Фидан добавил, что в регионе украинского конфликта «происходит именно то, чего опасалась Турция, и о чем она предупреждала с самого начала».

«Война распространяется на региональном уровне, как с точки зрения целей, так и методов. К сожалению, есть риск ее эскалации до более серьезных уровней», — отметил Фидан.