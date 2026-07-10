Военкоматы Петербурга набирают стрелков и водителей в мобильные огневые группы для защиты предприятий и объектов критической инфраструктуры от беспилотников. Участникам предлагают от 180 тысяч рублей в месяц и премии за уничтожение БПЛА.

После двухмесячной подготовки группы будут охранять заводы, электростанции, порты и нефтебазы. В объявлениях подчёркивается, что командировок в зону боевых действий не будет.

Контракт заключается на три года. Опыт не требуется, однако кандидаты должны соответствовать требованиям по здоровью и не иметь судимости.