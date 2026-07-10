Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Зольгадр заявил, что Тегеран намерен дать ответ на атаки США по иранской инфраструктуре.

По его словам, любые удары по объектам Ирана не останутся без последствий.

«Атаки на инфраструктуру Ирана будут встречены ответными мерами, и Израиль, стоящий за этими злодеяниями, также не избежит ответа», — приводит слова Зольгадра агентство Tasnim.

Иранский чиновник подчеркнул, что ответственность за произошедшее, по мнению Тегерана, несут не только Соединенные Штаты, но и Израиль, который, как утверждают власти исламской республики, причастен к организации этих атак. Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Ираном, США и Израилем.