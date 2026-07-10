В Баку в связи с проведением ремонтных работ временно ограничено движение транспорта на нескольких участках дорог, что привело к изменению схемы движения ряда автобусных маршрутов.

Как сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA), ограничения введены на участке улицы Самеда Вургуна — от пересечения с улицей Физули до улицы Аббасгулу аги Бакиханова, а также на участке улицы Назима Хикмета — от проспекта Метбуат до улицы Аббаса Мирзы Шарифзаде. В связи с этим с 10 по 12 июля автобусы регулярных маршрутов № 61 и 88А будут следовать по улицам Рашида Бейбутова, Аббасгулу аги Бакиханова и Самеда Вургуна.

Маршруты № 10, 14 и 18 временно организованы по улицам Абдуррагим-бека Ахвердиева, Шафаята Мехдиева, Акима Аббасова и Аббаса Мирзы Шарифзаде.

Кроме того, 11–12 июля из-за ремонта на улице Санана Абдуллаева (дорога Баксол) — на участке от проспекта Зии Буниятова до 1-го проезда Карван йолу — автобус маршрута № 71 будет курсировать по сокращенной схеме. Он будет следовать от станции метро «Азадлыг проспекти» только до улицы Санана Абдуллаева (въезд 141А).