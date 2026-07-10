Турция пытается добиться от России разрешения на перепродажу поставленных ей Москвой в 2019 году комплексов С-400 третьей стране, чтобы освободиться от американских санкций и вернуться в программу США по поставкам истребителей F-35, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Анкара обратилась к Москве по этому вопросу перед саммитом НАТО, который прошел 7—8 июля в турецкой столице.

Как уточняют источники, это произошло после попытки турецких властей сохранить С-400 и одновременно уговорить США поставить F-35. Турция хотела добиться этого под гарантии контроля Вашингтоном эксплуатации комплексов, чтобы системы С-400 не собирали чувствительные данные об американских истребителях. Чиновники США не поддержали эту идею, уточнили собеседники агентства.

В настоящее время турецкие военные не используют комплексы С-400, отметили источники.

Ранее Песков назвал тему продажи поставленных Турции С-400 «сверхчувствительной».