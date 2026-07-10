Россия находится в контакте с Турцией по поводу зенитных ракетных систем С-400, поставлявшихся этой стране.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты», — ответил представитель Кремля.

Ранее турецкая газета Hürriyet сообщала, что С-400, приобретенные в свое время Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива.