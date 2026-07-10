Представители Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели серию телефонных переговоров с руководством США и Ирана с целью добиться деэскалации между двумя странами и их возврата к прямым переговорам. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

«Предпринимаются масштабные дипломатические усилия, чтобы договориться с обеими сторонами о деэскалации, а затем назначить дату следующего раунда переговоров между техническими группами», — приводит Axios слова одного из своих источников.

По информации собеседников портала, посредники считают, что уже смогли частично снизить уровень напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Эту оценку также подтвердил дипломатический источник Axios в США.

Как отмечает издание, следующим шагом может стать согласование даты нового раунда технических консультаций, которые рассматриваются как важный этап на пути к возобновлению полноценного переговорного процесса между США и Ираном.