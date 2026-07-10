В России возник временный дефицит топлива из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, часть НПЗ работает с ограничениями, из-за чего в отдельных регионах наблюдаются очереди на АЗС и перебои с поставками топлива.

При этом Новак подчеркнул, что в целом мощностей для переработки нефти в стране достаточно. Для стабилизации ситуации власти временно запретили экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы обеспечить внутренний рынок.

Он также отметил, что на рынке появились спекулянты, пытающиеся заработать на дефиците, и призвал ФАС усилить контроль за ценами.