Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» объявил о переходе колумбийского нападающего Камило Дурана в шотландский «Селтик».

Как сообщили в агдамском клубе, предложение шотландской стороны было принято после успешного завершения переговоров. При принятии решения руководство «Карабаха» также учло желание самого футболиста продолжить карьеру в Шотландии.

Камило Дуран присоединился к «Карабаху» летом 2025 года. В составе агдамской команды форвард провёл 45 официальных матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами.

Вместе со «скакунами» колумбийский нападающий сыграл на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и принял участие в матчах плей-офф турнира.