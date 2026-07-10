13–14 июля в Шуше состоится IV Глобальный медиафорум под девизом «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия».

Как сообщили в Агентстве развития медиа Азербайджана, форум соберет около 160 представителей СМИ, экспертов и руководителей медиаструктур из 54 стран. В мероприятии также примут участие представители почти 30 международных информационных агентств, более 60 ведущих медиаорганизаций и около 10 международных организаций и компаний.

Программа форума включает панельные дискуссии, интерактивные сессии и встречи, посвященные роли СМИ в укреплении мира, противодействию дезинформации, развитию международного медиасотрудничества, созданию безопасной цифровой информационной среды, а также вопросам медиаэтики и журналистики в эпоху искусственного интеллекта.

Организаторы отмечают, что главная цель форума — выработка практических подходов к восстановлению доверия между обществами, укреплению цифровой солидарности и продвижению ответственной журналистики.

За четыре года Шушинский глобальный медиафорум стал одной из крупнейших международных площадок для обсуждения современных вызовов медиасферы, объединив около 600 представителей СМИ, экспертов и официальных лиц из 81 страны.