Аналитический экспертный центр (АЭЦ) Министерства здравоохранения Азербайджана разъяснил, в каких случаях проводятся проверки частных медицинских учреждений и косметологических салонов, а также какие меры принимаются при выявлении нарушений.

В центре сообщили, что плановые проверки проводятся только в лицензированных частных медицинских учреждениях, зарегистрированных в государственном реестре. Внеплановые проверки возможны лишь после получения разрешения через реестр Министерства юстиции и при наличии обращений граждан, публикаций в СМИ или материалов государственных органов, подтвержденных документально.

Если медицинская деятельность ведется без лицензии, в том числе в косметологических салонах, нарушителям грозят административные штрафы: от 2 тыс. до 3 тыс. манатов для физических лиц, от 5 тыс. до 10 тыс. манатов — для должностных лиц и от 20 тыс. до 30 тыс. манатов — для юридических лиц. При повторных нарушениях материалы передаются в правоохранительные органы, а при причинении вреда жизни или здоровью — в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В Минздраве также напомнили, что граждане могут подать жалобу на качество медицинских услуг в АЭЦ через официальный сайт, службу «Единого окна» или горячую линию. При этом вопросы возмещения ущерба и выплаты компенсации решаются исключительно в судебном порядке.