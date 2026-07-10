Председатель совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар сообщил, что в ходе визита в Азербайджан был принят президентом Ильхамом Алиевым.
По его словам, во время встречи он проинформировал главу государства о проектах, которые компания Baykar Technology реализует в Азербайджане.
«Выражаю искреннюю благодарность за теплый прием. Пусть наше единство и братство с Азербайджаном будут вечными», — отметил Байрактар в публикации.
Azerbaycan ziyaretimiz kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildik. Görüşmemizde, Bayraktar Teknoloji’nin Azerbaycan’da yürüttüğü projeler hakkında kendilerine bilgi arz ettim. Nazik kabulleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum.
Can Azerbaycan ile… pic.twitter.com/vGweyJZL10
— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 9, 2026