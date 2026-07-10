Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил о серьезности заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направленных, по его мнению, против существования Государства Израиль. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

«Между Нетаньяху и Трампом состоялась еще одна беседа. Премьер-министр подчеркнул серьезность заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана и его окружения против существования Государства Израиль», — говорится в заявлении.