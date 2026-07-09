Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина начала сотрудничество с Турцией и Азербайджаном в оборонной сфере, которое, по его словам, развивается достаточно быстро.

«Я хотел бы поблагодарить Азербайджан и поблагодарить Турцию. Мы действительно начали работать в этом направлении. Давайте, если можно, без деталей, но движемся достаточно быстро. Благодарю лидеров и благодарю страны», – сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о сотрудничестве с Турцией и Азербайджаном в оборонной сфере.