Бундестаг (парламент ФРГ) не поддержал резолюцию фракции «Зеленых» с требованием значительно усилить поддержку Украины, предоставив Киеву в том числе крылатые ракеты Taurus. Как сообщается на сайте парламента, только 79 депутатов проголосовали за документ, против выступили 510, еще 1 воздержался.

Причем из 79 парламентариев, поддержавших резолюцию, 78 представляют саму фракцию «Зеленых».

Последние требовали, в частности, «незамедлительно удовлетворить просьбу украинской стороны о поставках крылатых ракет Taurus из запасов Бундесвера в максимально возможных объемах», распорядиться о дополнительном производстве для Украины ракет для систем ПВО Patriot.

Также они требовали расширить возможности Украины по нанесению ударов по объектам, расположенным в глубине российской территории; профинансировать производство украинских беспилотников и других систем; призвать европейских и международных партнеров, в том числе по НАТО, предоставить Киеву новое дальнобойное оружие, системы ПВО и боеприпасы; добиваться ужесточения санкций против России.