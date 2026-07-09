Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев обсудил с председателем правления турецкой компании Baykar Сельчуком Байрактаром сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Во встрече также принимал участие чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн, сообщили в Миноборонпроме.

Стороны отметили, что отношения стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются по всем направлениям, в том числе в сфере оборонной промышленности.

Было подчеркнуто, что дальнейшее расширение сотрудничества с компанией Baykar имеет важное значение для развития оборонной промышленности Азербайджана, а реализуемые совместные проекты способствуют укреплению партнерства между двумя странами.

В ходе встречи также обсуждались вопросы расширения военно-технического сотрудничества, внедрения инновационных технологий и другие темы, представляющие взаимный интерес.