Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял 9 июля находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с директором по национальным вооружениям Министерства обороны Италии адмиралом Джачинто Оттавиани.

В ходе встречи З.Гасанов высоко оценил сотрудничество между нашими странами в области обороны, основанное на стратегическом партнерстве. Министр подчеркнул, что азербайджано-итальянские отношения имеют особое значение в военной сфере, равно как и во многих других областях, сообщили в оборонном ведомстве.

В свою очередь, Дж.Оттавиани отметил, что взаимные визиты и обмен опытом имеют исключительно важное значение.

Гость выразил уверенность в том, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Италией будет способствовать укреплению оборонного потенциала обоих государств.

В ходе встречи, в которой также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо, стороны провели обстоятельный обмен мнениями о сотрудничестве в военной, военно-технической и военно-образовательной областях и обсудили ряд других тем, представляющих взаимный интерес.