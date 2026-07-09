Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Греции совершил экстренную посадку в аэропорту Закинтос недалеко от острова Закинф. Об этом сообщает издание Kathimerini.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать неисправность шасси. Сообщается, что самолет загорелся, после чего пилот посадил его в аэропорту острова.

Пресс-секретарь Генерального штаба ВВС Греции подполковник Константинос Гравалос сообщил, что пилот не пострадал и находится в хорошем состоянии. В настоящее время специалисты оценивают повреждения самолета, а причины происшествия устанавливаются.