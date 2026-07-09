Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что реализация транспортного проекта TRIPP позволит значительно расширить торгово-экономические связи между Арменией и Ираном, а также создаст железнодорожный маршрут, соединяющий Персидский залив с Черным морем.

По словам главы армянского правительства, проект отвечает интересам Ирана, поскольку откроет новые возможности для торговли и транзита. Он подчеркнул, что Ереван готов к открытому диалогу с Тегераном и намерен развеять все существующие опасения относительно инициативы.

Пашинян также сообщил, что Армения продолжит работу над проектом совместно с Ираном, Россией, Грузией, Азербайджаном, Турцией, Европейским союзом, странами Центральной Азии и Китаем. По его словам, первые работы по реализации TRIPP могут начаться уже осенью этого года.