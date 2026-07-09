Каждый шестой ребенок школьного возраста в мире сталкивается с кибербуллингом, однако цифровое насилие — лишь одна из многочисленных угроз, с которыми дети сталкиваются в интернете. Об этом заявила депутат Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова на общественных слушаниях Временной комиссии по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам на тему «Цифровое развитие, искусственный интеллект и защита детей от вредного воздействия на платформах социальных сетей».

По словам депутата, наряду с кибербуллингом серьезную опасность представляют киберпреследование, онлайн-эксплуатация детей, а также случаи онлайн-педофилии и шантажа, которые иногда приводят к самоубийствам среди подростков.

«Эта проблема требует более широкого и глубокого подхода со стороны государства, родителей, педагогов и общества в целом», — подчеркнула Гусейнова.

Она отметила, что во многих странах совершенствуется законодательство, направленное на защиту детей в цифровом пространстве. Азербайджан также присоединился к ключевым международным документам, включая Конвенцию ООН о правах ребенка, а также Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Лансаротскую конвенцию). Кроме того, страна одной из первых ратифицировала Конвенцию ООН против киберпреступности, принятую в декабре 2024 года.

По словам депутата, в Азербайджане принят Закон «О защите детей от вредной информации», а в Кодекс об административных проступках внесены нормы, предусматривающие ответственность за нарушение законодательства в этой сфере. Также были внесены изменения в законы «Об информации, информатизации и защите информации» и «О защите детей от вредной информации», предусматривающие дополнительные меры по защите несовершеннолетних.

Гусейнова подчеркнула, что распоряжение президента Азербайджана о мерах по защите детей от вредного воздействия в цифровой среде предусматривает введение возрастных ограничений в социальных сетях, регулирование использования электронных устройств в школах и усиление мер кибербезопасности.

Она также отметила, что вопросы защиты прав детей занимают важное место в процессе цифровой трансформации страны и обсуждались на первом заседании структуры цифрового развития под председательством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

«Главная цель — сделать цифровую среду максимально безопасной для детей», — заключила Хиджран Гусейнова.