Мужчины все чаще стали пользоваться новой схемой, позволяющей урезать алименты на детей. Как стало известно Minval, все больше женщин жалуются на сокращение выплат после того, как родители бывших супругов через суд взыскивают алименты в свою пользу. В результате мужчина формально обязан содержать не только детей, но и своих родителей, что приводит к уменьшению суммы, выплачиваемой ребенку.

Речь идет о случаях, когда мать или отец мужчины обращаются в суд с иском о взыскании алиментов на свое содержание. В результате у мужчины появляются дополнительные алиментные обязательства, что учитывается при определении его финансовой нагрузки и может повлиять на размер выплат ребенку.

При этом, по словам женщин, часто родители бывших мужей не нуждаются в материальной помощи, но делают это, то есть судятся, чтобы помочь сыну сократить алиментные выплаты на детей. Подобные истории все чаще обсуждаются в юридических сообществах соцсетей.

Как пояснила Minval адвокат Эльминаз Гафарова, само по себе требование родителей о взыскании алиментов предусмотрено законом, однако суд обязан тщательно проверять, действительно ли они нуждаются в помощи.

«Если человек получает достойную пенсию или имеет стабильный доход, возникает вопрос: зачем ему алименты? Суд же должен выяснить, не является ли такое требование искусственным способом повлиять на размер алиментов, выплачиваемых ребенку», — отметила адвокат.

По ее словам, подобные случаи уже встречались в ее практике.

«У меня было дело, когда женщина получала около 600 манатов пенсии и одновременно требовала от сына алименты. Мы оспорили это требование, и суд отказал в удовлетворении ее иска, посчитав, что иск был подан с целью повлиять на размер алиментов», — рассказала Гафарова.

Адвокат подчеркнула, что законодательство действительно дает родителям право требовать содержание от совершеннолетних трудоспособных потомков. Однако это право возникает только при наличии реальной нуждаемости.

«В законе говорится именно о нуждающихся в помощи родителях. Суд должен установить, действительно ли человек не может себя обеспечить, имеет ли проблемы со здоровьем, получает ли государственные выплаты, способен ли работать. Формального обращения в суд недостаточно», — пояснила она.

По словам юриста, а некоторые адвокаты сами советуют мужчинам использовать подобный механизм. При этом она подчеркнула, что подобная практика не должна становиться инструментом злоупотребления правом.

«Бывает, что мужчина формально разводится и со второй супругой, чтобы с него считывали алименты детям от второго брака, а в суде затем ссылается на многочисленные обязательства. К сожалению, злоупотреблений в этой сфере немало», — отметила она.

Адвокат напомнила, что при рассмотрении подобных дел интересы ребенка должны оставаться главным приоритетом.

«В Семейном кодексе ребенок находится на первом месте. Родитель обязан материально обеспечивать своего несовершеннолетнего ребенка. Если же одновременно рассматриваются требования других родственников о взыскании алиментов, суд должен особенно внимательно оценивать доказательства и не допускать ущемления прав детей», — подчеркнула Гафарова.

Она также пояснила, что требовать алименты родители могут только с совершеннолетнего и полностью дееспособного потомка. При этом возраст самого родителя значения не имеет — решающим является его реальная нужда, состояние здоровья и отсутствие возможности самостоятельно себя обеспечивать.