7 июля Великобритания исключила азербайджанский нефтяной танкер «Зангезур» (IMO 9420617) из санкционного списка, в который он был внесен в рамках санкций против России. Об этом говорится в обновлении санкционного списка, опубликованном британским правительством.

Согласно уведомлению британского МИД, санкции в отношении судна ZANGAZUR больше не применяются. В обновлении отмечается, что была отменена спецификация судна (ship specification), а сам танкер исключен из санкционного перечня.

В июне 2026 года британские власти ввели санкции против десятков судов, которые, по их утверждению, были связаны с перевозкой российской нефти. Среди них оказался и танкер «Зангезур», принадлежащий Azerbaijan Caspian Shipping Company (ASCO). Тогда утверждалось, что судно перевозило российскую нефть в третьи страны.