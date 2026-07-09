В России во время миссии по борьбе с дронами собственная мобильная группа ПВО сбила ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», сообщает Forbes.

Вертолет охотился на украинские дроны, когда по нему открыла огонь наземная мобильная группа ПВО, которая занималась той же задачей.

По имеющимся данным, это уже не первый подобный случай, однако один из самых «дорогостоящих» по своим последствиям.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны российская ПВО уже сбила как минимум семь собственных вертолетов, в нескольких случаях именно во время преследования дронов.