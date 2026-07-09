В Азербайджане предлагается усовершенствовать законодательство в сфере селекции и семеноводства. Законопроект о внесении изменений в законы «О селекционных достижениях», «О государственной пошлине», «О лицензиях и разрешениях» и «О техническом регулировании» 10 июля будет вынесен на рассмотрение Милли Меджлиса.

Документ предусматривает создание единого реестра, в котором будут содержаться сведения о селекционных достижениях (сортах, гибридах и породах), зарегистрированных операторах семенного производства, договорах на использование тех или иных семян, а также о семенных посевах.

Согласно проекту, реестр будет вестись в электронном формате уполномоченным государственным органом. Кстати, в законодательстве термин «государственный реестр» заменяется единым понятием «реестр», а регистрация участников рынка будет осуществляться именно через эту систему. Кроме того, предлагается установить новые государственные пошлины. За выдачу выписки из реестра операторов семеноводства придется заплатить 50 манатов, за дубликат выписки — 10 манатов. Выдача сертификата, подтверждающего сортовые и посевные качества семян, обойдется в 25 манатов за один документ.

Еще одно изменение касается разрешений для предпринимателей. Предлагается сделать регистрацию операторов обязательной для работы в данной сфере.