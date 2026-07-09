Верховный суд Азербайджана постановил, что камеры видеонаблюдения, установленные в подъездах многоквартирных домов и фиксирующие соседей, могут нарушать право на неприкосновенность частной жизни.

Поводом для решения стал спор между жильцами одного подъезда. Один из соседей установил камеры в общем коридоре и у входа в свою квартиру, после чего другой жилец обратился в суд, заявив о нарушении права на частную жизнь.

Суд отметил, что собственник вправе устанавливать камеры для защиты своего жилья и имущества, однако это не должно приводить к незаконному наблюдению за другими людьми. В частности, информация о времени прихода и ухода человека, его посетителях, распорядке дня и постоянная фиксация его изображения относятся к сфере частной жизни.

Согласно правовой позиции Верховного суда, камеры, охватывающие общий коридор или входы в соседние квартиры, могут быть установлены только с согласия всех жильцов, пользующихся этим пространством. При отсутствии такого согласия угол обзора камеры должен ограничиваться исключительно входной дверью квартиры владельца.

По итогам рассмотрения дела суд обязал демонтировать камеру, снимавшую общий коридор и соседние квартиры, а также ограничить обзор второй камеры только входом в квартиру ее владельца.

Кроме того, Верховный суд указал, что длительное наблюдение без согласия человека само по себе может причинять моральный вред. Если факт незаконного вмешательства в частную жизнь установлен, отдельно доказывать наличие морального ущерба не требуется. В связи с этим суд признал законным взыскание компенсации морального вреда в пользу истца.