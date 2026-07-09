Несколько взрывов произошло на острове Абу-Муса в акватории Персидского залива и в портовом городе Джаск на юге страны. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB.

По ее данным, на острове Абу-Муса были слышны звуки двух взрывов. Cерия взрывов произошла в районе города Джаск в провинции Хормозган.

Остров Абу-Муса расположен в восточной части Персидского залива. Он находится под контролем Ирана, однако Объединенные Арабские Эмираты оспаривают его принадлежность, считая своей территорией.