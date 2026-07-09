Ракетные и беспилотные подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «в ближайшие минуты» проведут масштабную атаку на американские базы на Ближнем Востоке, сообщило агентство NourNews со ссылкой на источники в военных кругах.

По их информации, атака ВС США не нанесла ущерба АЭС «Бушер» после сообщений о взрывах в иранской провинции.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о дополнительных ударах по объектам исламской республики с целью ослабить возможности Ирана по контролю Ормузского пролива.

Сообщалось о взрывах в иранских портовых городах Бендер-Аббас, Сирик и Чабахар, а также в некоторых районах Бушера.