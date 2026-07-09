Большинство французов готовы поддержать лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на президентских выборах 2027 года во Франции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Французского института общественного мнения (IFOP), проведенного по заказу газеты Le Figaro и телеканала LCI.

Опрос проводился среди 984 человек старше 18 лет с 7 по 8 июля. Он стал первым опросом, проведенным после оглашения 7 июля Апелляционным судом Парижа решения по делу о парламентских ассистентах в отношении Ле Пен и ряда ее однопартийцев.

Главными соперниками Ле Пен станут два бывших премьер-министра Франции: лидер центристской президентской партии «Ренессанс» Габриэль Атталь и глава входящей в президентскую коалицию партии «Горизонты» Эдуар Филипп. IFOP рассматривает два сценария, в которых президентскую коалицию представляет один из двух кандидатов-центристов. В обоих случаях Ле Пен отдали предпочтение 36% опрошенных, тогда как за Атталя готовы были бы проголосовать 15%, а за Филиппа — 19%. При этом шансы Атталя оценивают наравне с кандидатом от левой партии «Неподчинившаяся Франция» — Жан-Люком Меланшоном, которому также прочат 15% голосов и потенциальный выход во второй тур.

Во втором туре большинство опрошенных также предпочли бы проголосовать за Ле Пен: против Филиппа она бы могла рассчитывать на 54% голосов, тогда как в противостоянии с Атталем ее результат был бы еще лучше — 55%. IFOP рассматривает и третий вариант, при котором кандидату от «Национального объединения» предстоит столкнуться в финальном голосовании с Меланшоном. При таком развитии событий ее бы ждала убедительная победа — 70% голосов, согласно данным опроса.