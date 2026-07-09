Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает уместными заявления премьер-министров Израиля и Греции Биньямина Нетаньяху и Кириакоса Мицотакиса о недопустимости получения Анкарой истребителей F-35.

«Этим заявлениям нет места в моей картине мира. Ясно, куда движется Нетаньяху, и Мицотакису не следовало бы допускать такой же ошибки. Разве мы когда-либо ставили под сомнение приобретенное господином Мицотакисом для Греции военное оборудование, спрашивали, зачем они его купили? Нет, и даже несмотря на то, что они наши соседи. Они могут покупать и продавать», — сказал он по итогам саммита НАТО в Анкаре.

Эрдоган напомнил, что «Турция уже производит это оборудование и также имеет право его покупать». Анкара входила в консорциум по производству F-35 и производила для истребителя ряд комплектующих и элементов фюзеляжа.

Мицотакис заявил на полях саммита НАТО, что вопрос о продаже Анкаре истребителей F-35 должен решаться с учетом интересов всех членов НАТО, включая Грецию. Он аргументировал это военной угрозой Афинам со стороны Анкары из-за споров о морских границах. Нетаньяху в свою очередь заявил, что закупка Турцией истребителей F-35 приведет к разрушению баланса сил на Ближнем Востоке.