Ни Сербия, ни Украина в ближайшее время не станут членами Евросоюза. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич.

«Мы в ближайшее время не станем членами Европейского союза, так же как и Украина. Как и многие другие страны. Украина слишком велика, чтобы Евросоюз смог ее принять. Мы слишком велики для [своего] региона, чтобы нас могли принять. И, конечно же, есть и другие вопросы, такие как Косово и Метохия, отношения с Россией, с Китайской Народной Республикой и так далее. Все чаще — и с Соединенными Штатами Америки тоже», — отметил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.