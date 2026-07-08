Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и премьер-министр, глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе телефонного разговора обсудили пути предотвращения эскалации напряженности в зоне Персидского залива. Об этом сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.

«Стороны подчеркнули важность использования дипломатических возможностей для решения региональных вопросов, а также продолжения контактов и координации в целях предотвращения эскалации напряженности в регионе», — говорится в заявлении министерства, опубликованном в его Telegram-канале. Отмечается, что дипломаты также обменялись мнениями о последних событиях в Ормузском проливе.