Президент США Дональд Трамп заявил, что перешел в течение лишь примерно месяца от публичного восхваления властей Ирана к их оскорблениям, поскольку лучше их узнал.

«Я стал знать их», — сказал американский лидер на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО, комментируя просьбу пояснить, почему он теперь оскорбляет лидеров Ирана, хотя еще несколько недель назад давал им высокие оценки.

«Они (нынешние представители руководства Ирана — ред.) намного более рациональны, чем первый и второй уровень. Это третий уровень», — считает Трамп.

Беседуя в середине июня с журналистами на саммите Группы семи во Франции, он характеризовал лидеров Ирана как «очень рациональных».

«С ними приятно иметь дело. Это сильные и умные люди», — говорил глава американской администрации.