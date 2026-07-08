В ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в рамках саммита НАТО в Анкаре были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Сирией, а также региональные и глобальные события.

Управление коммуникаций администрации президента Турции распространило заявление о встрече Эрдогана и аш-Шараа, состоявшейся после 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.

Согласно заявлению, в ходе переговоров стороны обсудили развитие турецко-сирийских отношений, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Эрдоган отметил, что усилия по расширению сотрудничества между Турцией и Сирией будут продолжаться и что Анкара продолжит поддерживать сирийский народ.

Президент Турции также заявил, что сохранение Сирии вне региональных конфликтов имеет жизненно важное значение для восстановления страны.