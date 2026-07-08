Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова вновь организовать мирные переговоры между Россией и Украиной.

«На саммите НАТО мы также обсудили и последствия войны в Украине. С самого начала войны Турция выступала за диалог и дипломатию для поиска решения. Наша принципиальная позиция хорошо известна как господину Путину, так и господину Зеленскому, а также нашим союзникам. Сегодня я хочу еще раз сделать призыв о том, что при справедливом мире не будет проигравших. Я опять заявляю о нашей готовности снова собрать стороны в Турции», — сказал он по итогам саммита НАТО в Анкаре.